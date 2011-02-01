Введение санкций США относительно Беларуси противоречит Будапештскому меморандуму 1994 года

Нелогичный монолог вместо конструктивного диалога. Накануне США возобновили экономические санкции в отношении отдельных белорусских предприятий, а также запретили въезд на территорию Америки целому ряду лиц.

Сегодня же МИД Беларуси обнародовал заявление, в котором подчеркивается стремление к поддержанию конструктивных отношений, а также осуждается фактор недоверия и напряженности, который вносят введенные ограничения.

Белорусские новости:

Решение Вашингтона открыто нарушает обязательство США не применять в отношении Республики Беларусь меры экономического принуждения, которое было зафиксировано в действующем Будапештском меморандуме 1994 года.

Методы давления и принуждения являются абсолютно бесперспективными. Мы оставляем за собой право на ответные шаги пропорционального характера.

Напомним, что определенные санкции накануне в отношении Беларуси ввел и Евросоюз. Правда, ухудшать экономические отношения с нашей страной Европа не решилась, ограничившись визовыми санкциями, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Алексей Мацевило, политолог:

Диалог будет вестись, ведь на нем настаивают многие европейские страны. И во многом настаивают из-за экономических интересов. Не надо забывать, что европейская экономика еще не вышла из кризиса, а потому белорусский рынок — а через него и выход на рынок Таможенного союза — нужен европейским компаниям и инвесторам.

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