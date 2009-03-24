Въезжающих в СНГ ждут нововведения

Единую систему учёта граждан третьих государств и лиц без гражданства планируют ввести в СНГ к 2011 году.

Она позволит четко отслеживать факты пересечения границы, поможет узнать, кто в какой момент въехал в государство, время пребывания и в каком направлении выехал. Из национальных баз данных в Единую систему учета будет поступать информация, которой сможет воспользоваться любая страна - участница проекта. Как отметили на Международной пограничной конференции в Минске, уже в ближайшее время республика столкнется с увеличением числа нелегальных мигрантов, стремящихся попасть в другие страны транзитом через Беларусь. Это уже наблюдается, особенно на прибалтийском участке границы. Однако хорошее взаимодействие с другими странами позволяет Беларуси эффективно бороться с этим явлением.

Итогом заседания представителей 12 стран и 6 международных и неправительственных организаций стало принятие рекомендаций по решению проблем пограничной безопасности. Руководители погранведомств обменялись опытом и обсудили методы борьбы с наркотрафиком и торговлей людьми. Стороны договорились и дальше наращивать международное взаимодействие, а также высоко отметили результаты по обеспечению пограничной безопасности, которых добилась Беларусь.

- Мне кажется очень важным, что Беларусь работает очень хорошо с другими странами, например странами Европейского союза, - Ханс-Йохан Шмидт, глава офиса ОБСЕ в Минске. - Я думаю, существуют взаимные интересы и то что мне кажется очень важным если Беларуси удается работать вместе со странами, которые пользуются новой инициативой партнерства Европы, это по-моему увеличивает интерес не только Беларуси, но и других стран укрепить сотрудничество в такой области.



