Вторым Минским соглашениям пять лет. Что изменилось с тех пор

Новости Беларуси. Исторические переговоры «нормандской четверки» в 2015-м во Дворце Независимости запомнились как одни из самых долгих – они длились более 18 часов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во время встречи каждая сторона предлагала свой сценарий развития событий в Украине, начиная от переговоров с главами самопровозглашенных республик и заканчивая некоторыми изменениями уже подписанных ранее Минских договоренностей, согласно которым боевые действия в Донецкой и Луганской областях должны были прекратиться.

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В результате февральской встречи стороны подписали минский мирный план из 13 пунктов. Среди них – незамедлительное прекращение огня в отдельных районах областей, отвод тяжелых вооружений, обмен пленными по формуле «всех на всех».

Показываем, как выглядит «тайная комната» Дворца Независимости, в которой проходили переговоры «нормандской четвёрки»

Тогда эксперты говорили, что процесс движется к кульминации напряженной ситуации на юго-востоке Украины. Но режим прекращения огня не один раз нарушался.