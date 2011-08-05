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Второй сын Муамара Каддафи погиб в Ливии во время авиаудара

05 августа 2011 09:13
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Авиаудар, нанесен, предположительно, силами НАТО, сообщает в пятницу агентство Франс Пресс со ссылкой на представителя повстанцев Мохаммеда Зауаи (Mohammed Zawawi).

По его данным, 28-летний Хамис аль-Каддафи погиб в ночь на пятницу во время налета на командный пункт города Злитан, контролируемого войсками Каддафи. Этот стратегически важный пункт расположен в 150 километрах восточнее Триполи. Всего во время бомбардировки Злитана погибли 32 человека, добавил Зауаи.

Представитель мятежников отметил, что данные о гибели Хамиса аль-Каддафи повстанцам удалось получить в результате проведения разведывательной операции в рядах сторонников ливийского лидера.

Как сообщали ранее мировые СМИ, один из семи сыновей Каддафи - 29-летний Саиф аль-Араб - в ночь на 1 мая погиб в результате авиаудара сил НАТО по району Баб аль-Азизия, где располагается резиденция Каддафи. Вместе с ним погибли трое внуков Каддафи - четырехмесячная Мастура, двухлетний Саиф и трехлетняя Картаго.

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