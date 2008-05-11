Второй день рабочей поездки Президента Александра Лукашенко по Брестской области

Глава государства сегодня инспектировал Национальный парк "Беловежская пуща". Кортеж Президента проехал по заповеднику несколько десятков километров. Александр Лукашенко посетил ту часть пущи, которая отнесена ЮНЕСКО к мировому наследию. Самому старому дереву здесь - 700 лет. Как отметил Генеральный директор Национального парка "Беловежская пуща" Николай Бамбиза - здесь не ступала нога человека, а вот жук-короед периодически наносит заповедной зоне ущерб.



Сохранение первобытного леса и восстановление водных ресурсов - эти вопросы были подняты в ходе посещения главой государства "Беловежской пущи". Президент также акцентировал внимание на сельскохозяйственном аспекте. Александр Лукашенко поручил правительству и Белкоопсоюзу активнее заниматься переработкой сельхозпродукции. В частности, речь шла о закупке у населения яблок и производстве отечественных соков.



Глава государства также посетил поместье Деда мороза. Здесь Президенту доложили о мероприятиях, посвященных 600-летнему юбилею заповедника, который будет отмечаться в следующем году. Александр Лукашенко потребовал в этой связи активнее строить туристические объекты в Беловежской пуще.



Количество туристов, которые посещают национальный парк, с каждым годом растет. Если в 2001 году в Беловежской пуще побывали 55 тысяч человек, то в 2007 - уже около 190 тысяч.

