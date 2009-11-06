Второй день официального визита Президента Беларуси в Украину

Александр Лукашенко и Виктор Ющенко продолжат общение в двустороннем формате в Ивано-Франковске.

Также, глава нашего государства встретится с председателем Верховной Рады Украины Владимиром Литвиным.

Накануне, состоялась встреча главы белорусского государства с Виктором Ющенко. Стороны подписали ряд важных документов. Среди них – меморандум о взаимодействии по реализации взаимовыгодных проектов в рамках инициативы «Восточное партнерство». Президенты также приняли совместное коммюнике и заключили межправительственное соглашение о выездной ярмарочной торговле в приграничных регионах Беларуси и Украины товарами национального производства. Еще одно соглашение по региональному взаимодействию касается сотрудничества во всех сферах между Минской и Львовской областями, городами Гомель и Чернигов.

Также, в рамках программы первого дня, состоялась встреча Президента Беларуси с премьер-министром Украины. Белорусский Президент и украинский премьер обсудили вопросы экономики и политики. Юлия Тимошенко выразила надежду, что кризис скоро закончится и Украина и Беларусь смогут нарастить товарооборот. Александр Лукашенко посочувствовал Украине и ее народу, что сейчас они вышли на тропу к непростой предвыборной гонке.