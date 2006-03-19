Второго тура выборов не будет

Председатель Центризбиркома Лидия Ермошина выразила полную уверенность в том, что второго тура по выборам президента Беларуси не будет."Электоральное предпочтение настолько очевидно, что второй тур не потребуется, и по итогам голосования президентом страны будет избран действующий глава государства", - заявила Лидия Ермошина журналистам. А то, что поздним вечером 19 марта происходило на Октябрьской площади, она назвала "провокацией, несанкционированной акцией, которая готовилась заранее". Председатель Центризбиркома так же уверена, что заключение миссии БДИПЧ ОБСЕ о ходе выборов будет "не просто плохим, а очень плохим". "Сегодня на встрече со мной Господин Аренс изложил свою позицию, из которой мы поняли, что заключение будет плохим. Я к этому готова", - сказала Лидия Ермошина. И добавила:"Самое поразительное то, что заявил об этом руководитель миссии БДИПЧ ОБСЕ до получения акта от краткосрочных наблюдателей. Так что работавшие в Беларуси наблюдатели от ОБСЕ это всего лишь прикрытие. Неужели наблюдение за выборами не интересует главу миссии БДИПЧ ОБСЕ и он готов сделать свое заключение, заявив об этом председателю ЦИК, еще до появления результатов?" По словам руководителя Центризбиркома, это предвзятость, и не имеет никакого отношения к наблюдению за выборами.