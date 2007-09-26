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ВТО высоко оценивает уровень работы белорусской таможенной службы

26 сентября 2007 10:49
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Об этом заявил председатель Совета Всемирной таможенной организации Тапани Эрлинг в ходе визита в Беларусь делегации таможенной службы Финляндской Республики. Руководители таможенных ведомств двух стран наметили некоторые направления для сотрудничества, а также высказали намерения перенимать опыт и обмениваться визитами экспертов.
Развитие электронного декларирования, предварительный обмен информацией и  безопасность движения товаров - задачи, которые стоят сейчас перед таможенными службами всех стран. Создание правовой основы для обмена этими данным также рассматривалось в ходе визита делегации.

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