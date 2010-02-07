Вся Украина вновь замерла в ожидании

Участники гонки на неделе по традиции обменялись громкими обвинениями в фальсификации выборов, пообщались с электоратом на разных концах одной площади, соревнуясь в мощности динамиков, и оба пообещали во что бы то ни стало победить и тем самым осчастливить 50 миллионов соотечественников.

В среду в Верховной Раде было жарко. Внеочередное заседание накануне выборов собрали по инициативе Партии Регионов. Цель одна – принять изменения в закон о выборах Президента.

Противостояние тактическое здесь всегда на грани силового. Регионалы ночевали в сессионном зале, чтобы не дать соратникам Тимошенко его заблокировать, а когда БЮТовцы попытались заблокировать хотя бы трибуну, на перехват ораторского места двинулась рота синих. Причём, они как будто уверены – их законопроект сегодня точно примут. Анна Герман, самый приближенный к Януковичу человек, довольно выходит из зала. И это ещё утром, когда предстояло рассмотреть около 200 поправок к проекту.

Андрей Кожемякин, народный депутат Украины, фракция «Блока Юлии Тимошенко»:

В нём даже нет предложений народных депутатов! Аппарат подготовил эту фальшивку и это фактически совершение преступления! Поэтому мы считаем, что это фикция, и будем протестовать. Наши действия направлены на то, чтобы не допустить антиконституционных действий в Украине накануне второго тура.

Позиция Блока Тимошенко жёсткая. Принятие закона происходит с нарушением всех регламентов. С момента первого чтения не прошли положенные 14 дней, так и не заседал профильный комитет, не учтены предложения народных депутатов. Всё, что оставалось БЮТ – самим набросать сотню-другую поправок, чтобы хоть как-то оттянуть время. Но не вышло. К вечеру изменения к закону о выборах Рада всё же приняла.

Анна Герман, народный депутат Украины, фракция «Партии Регионов»:

Мы знали давно, что она готовит сценарий срыва выборов через то, что её представители не придут в комиссии. Нам удалось, к счастью, принять вот эти поправки, которые нас защитят от срыва выборов. Мы понимали, что будут истерики, но пройдёт ещё несколько дней после выборов, и придётся согласиться с тем, как есть.

Дело в том, что изменения в законе отменяют необходимость кворума в комиссиях и собственно паритета – когда в них поровну представителей от каждого кандидата. Исчезают цифры «две третьих», и сколько бы ни присутствовало членов комиссий – выборы на участке всё равно должны признать. Но соратники кандидата Тимошенко советуют не читать новый закон между строк. Есть в нём и пункты, о которых регионалы стараются умалчивать.

Владимир Пилипенко, народный депутат Украины, фракция «Блока Юлии Тимошенко»:

Это всё сделано для того, чтобы в день голосования и во время подсчёта голосов уменьшать количество, состав комиссий от кандидата на пост Президента Тимошенко, вместе с тем вводя необходимое количество людей, особенно в восточных регионах, главной задачей которых будет не обеспечивать подсчёт голосов, а совершать особые махинации для достижения нужного результата одним из кандидатов в Президенты.

На неделе о конкретных угрозах в свой адрес рассказали и члены окружкомов – представители Тимошенко на Донбассе. Якобы им прокалывают шины, присылают угрожающие sms, их вдруг начала проверять ОБЭП, а людям на предприятиях грозят увольнением, если те не проголосуют за Януковича. Непонятно, почему об этом вдруг начали говорить громко только за два дня до выборов, но члены комиссий от кандидата Тимошенко уверяют — если мы и не придём в воскресенье на участки, то совсем не потому, что передумали.

Ольга Князева, член окружной избирательной комиссии территориального избирательного округа №44 г. Донецка:

Наша окружная комиссия составила письмо в прокуратуру и прочие инстанции, где мы заявляем с полной ответственностью, что не собираемся срывать выборы, но если кто-то из нас не придёт — это должно явиться грозным сигналом именно для правоохранительных органов

Ещё подробнее о «магистральном пути фальсификации» на неделе рассказала и сама Юлия Тимошенко. Из-за экстренной пресс-конференции в четверг она отменяет поездку во Львов и обещает созвать для диалога послов всех стран. Ведь по её данным, благодаря новому закону, регионалы смогут исключать её представителей из комиссий за любую провинность, даже ту, которой не было. Но это ещё нужно будет доказать. А тем временем новых членов комиссий смогут назначать местные органы власти. На востоке страны у регионалов там большинство.

Юлия Тимошенко, премьер-министр Украины, кандидат в Президенты Украины:

Уже на двух окружных избирательных комиссиях — № 3 в городе Джанкой в Крыму и №48 в Краматорске Донецкой области — были выброшены с нарушением члены моих окружных комиссий. Это, по сути, установление полной системы контроля за этими комиссиями со стороны Партии Регионов и кандидата Януковича.

На той пресс-конференции Тимошенко фактически заявила о нелигитимности будущего Президента. И пообещала Януковичу в случае чего поднять людей и напомнить, что такое настоящий Майдан.

Юлия Тимошенко, премьер-министр Украины, кандидат в Президенты Украины:

Если Янукович хочет честной борьбы – мы готовы составить ему конкуренцию, если он хочет фальсификаций, то мы в состоянии дать ему отпор, отпор которого он ещё никогда не видел. Даже в 2004 году.

Кость Бондаренко, политолог (Украина):

В Украине шутят, что вполне возможна ситуация, при которой победит Янукович, а Президентом станет Тимошенко. У нас уже есть опыт 2004 года. Поэтому вполне возможно, что нелигитимные формы воздействия на Центризбирком — через судебные структуры и через Майданы — могут возыметь свои действия.

Виктор Янукович, лидер Партии Регионов, кандидат в Президенты Украины:

Нормальные люди на Майдан не пойдут. Я думаю, это признак её слабости и понимания того, что она проигрывает, и остались уже не дни, а часы.

Как ни странно, за эти слова своего лидера регионалы потом будут оправдываться перед журналистами. Ведь все уже знают — завтра в пятницу, в последний день агитации — людей на площади соберёт не только Тимошенко, но и сам Янукович. Правда, в тот раз отговорились тем, что дело политика – дела делать, а не разговоры разговаривать.

Николай Азаров, глава избирательного штаба кандидата в Президенты Украины Виктора Януковича:

При таком колоссальном разрыве, единственная сторона, которая заинтересована в фальсификациях — это действующая власть, используя административные и другие ресурсы. Именно она заинтересована сократить этот разрыв путём применения различных авантюр и фальсификаций. У нас в этом никакой необходимости нет.

Утро пятницы. Работают кандидаты, работают монтажники. Правда, от чьих плакатов избавляться большинству из них не всё равно. Кто-то с радостью уложит в фургон Тимошенко, а кто-то — Януковича.

По данным соцопросов ко второму туру выборов в Украине чуть спала тенденция продажи своих голосов, зато 20% избирателей, по-прежнему, в подвешенном состоянии.

Они сошлись в центре Киева, правда, на других майданах. Регионалы на Михайловской площади, БЮТовцы – на Софийской. В ту агитационную пятницу несколько тысяч украинцев разделял всего один километр, но пропасть между их взглядами – гораздо глубже. Кандидат Тимошенко призвала всех помолиться за единство Украины, вспоминала славную историю страны и просила у Бога прощения. За всех.

Юлия Тимошенко, премьер-министр Украины, кандидат в Президенты Украины:

Я хочу обратиться к Господу с просьбой о прощении, с просьбой о прощении за всю власть, за себя лично, за всё несправедливое и нечестное, что делала вся власть, в том числе и та, которую я возглавляю. Я хочу, чтобы Господь дал нам прощение, потому что мы искренни в том, что мы хотим признать и наши ошибки, и наши неуместности, и действия, которые не вызвали отклика в душе людей.

В тот вечер Виктор Янукович хоть и был жёстче премьера в высказываниях, о Боге также упомянул.

Виктор Янукович, лидер Партии Регионов, кандидат в Президенты Украины:

Настал час расплаты! За всё, что они сделали, украинский народ им покажет красную карточку, и эта красная карточка отправит их на политическую пенсию. 7 февраля — день нашей победы, и да поможет нам Господь Бог!

Перед Украиной снова открываются две дороги, фактически подытожит свою речь Юлия Тимошенко. А после этого никаких песен и плясок. В тот вечер сторонники премьера просто молились. И в молитву эту вмешивались только звуки с соседнего Майдана.

У лидера оппозиции получилось агрессивнее, но масштабнее. Частушками про Тимошенко концерт начался, а закончился телемостом с украинскими городами. Где сотни людей говорили то, о чём со сцены десятки раз прокричала Таисия Повалий.

Утро 7 февраля. Голосование Виктора Януковича. Больше чем полсотни камер замерли в ожидании кандидата. Но вместо него откуда ни возьмись появляются они… Местные киевские феминистки несколько минут голой правдой призывают всех не продавать голоса, и умоляют поберечь страну. Но вскоре беречься приходится уже им самим.

Через пару минут – будто и не было никакого ню, это происшествие не попадёт в официальные репортажи украинских журналистов, — Янукович быстро подойдёт к кабине, проголосует и скажет буквально пару слов.

Виктор Янукович, лидер Партии Регионов, кандидат в Президенты Украины:

Я уверен в том, что украинский народ заслужил лучшей жизни, поэтому я голосовал за хорошие перемены, за стабильность и сильную Украину.

В это время нечто подобное, но уже в Днепропетровске, будет говорить избирателям и Юлия Тимошенко.

Юлия Тимошенко, премьер-министр Украины, кандидат в Президенты Украины:

Я проголосовала за новую Украину. Украину счастливую, независимую, красивую европейскую державу.

В принципе, ничего удивительного, что и простые украинцы говорили то же самое. Хоть и голосовали за разных кандидатов.

В середине дня в центре Киева активно заработали два информационных штаба. Уже вечером из них на весь мир начнут растекаться первые заявления. О том, куда не допустили наблюдателей, кому не хватило бюллетеней, кто не нашёл себя в списках и кто из членов комиссий не дошёл до рабочего места. Но итог всему этому уже заранее подвёл пока действующий Президент Виктор Ющенко. Он проголосовал и сказал, что Украине в любом случае будет стыдно за свой выбор. А после паузы добавил – но это демократия.