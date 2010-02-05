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Вступил в силу закон, отменяющий норму кворума на заседаниях избиркомов на выборах президента в Украине

05 февраля 2010 09:14
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Сегодня этот вызвавший споры среди политиков документ опубликован в парламентской газете «Голос Украины».Против принятия закона выступала кандидат в президенты и нынешний премьер-министр Юлия Тимошенко – она считает, что подобные нововведения могут спровоцировать ряд фальсификаций во время голосования. Напомним, во втором туре выборов 7 февраля премьер-министр будет бороться за высший пост с лидером оппозиционной Партии регионов – Виктором Януковичем.

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