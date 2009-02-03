Встреча в формате один на один состоялась между президентами России и Беларуси

Беларусь абсолютно искренна в политике по отношению к России.Об этом заявил в Москве Президент Беларуси, председатель Высшего Госсовета Союзного государства Александр Лукашенко. Глава белорусского государства отметил общность проблем, с которыми сталкиваются обе страны в связи с мировым финансово-экономическим кризисом. Практически все основные вопросы двусторонних отношений вошли в повестку дня заседания Высшего Госсовета Союзного государства, которое проходит в российской столице.



Это экономическое, финансово-кредитное взаимодействие и сотрудничество в военно-технической области. Кроме того, участники ВГС, как ожидается, утвердят бюджет Союзного государства на 2009 год, заслушают доклад о социальном развитии Союзного государства. Не останется без внимания и внешняя политика государств. Как ожидается, по итогам заседания будет принят ряд кардинальных решений.