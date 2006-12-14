Встреча президентов Украины и Беларуси придаст новый импульс развитию отношений двух стран

В феврале-марте 2007 года может состояться встреча президентов Беларуси и Украины. Об этом заявил глава Секретариата президента Украины Виктор Балога во время встречи в Минске с главой Администрации белорусского лидера Геннадием Невыгласом.

Тема белорусско-украинского сотрудничества в сообщениях СМИ теперь одна из самых частых. За последние два месяца сразу несколько крупных официальных мероприятий: октябрьская встреча Президента Беларуси Александра Лукашенко с украинским премьером Виктором Януковичем, далее - масштабный пресс-тур по Беларуси представителей средств массовой информации страны-соседки. И, наконец, трехсторонняя встреча президентов Беларуси, Украины и Азербайджана в рамках минского саммита глав государств СНГ в конце ноября. Тогда говорили об энергетическом сотрудничестве. В этот раз представители двух стран говорили об экономике и спорте. Украине интересен белорусский опыт строительства крупных спортивных объектов. Передовой опыт в этом направлении страна-соседка намерена перенимать.

В центре внимания новые технологии по строительству дворцов спорта, по развитию хоккея. До конца дня Виктор Балога посетит Национальную библиотеку, ледовый дворец в столице и горно-лыжный курорт "Силичи".

Глава Секретариата президента Украины Виктор Балога в ходе встречи с главой Администрации Президента Республики Беларусь Геннадием Невыгласом подтвердил намерение Украины развивать сотрудничество с нашей страной. В том числе, и в энергетической сфере.