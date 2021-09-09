Прямой эфир

Встреча президентов. Александр Лукашенко вылетел на переговоры с Владимиром Путиным

09 сентября 2021 07:47
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В графике Президента Беларуси 9 сентября рабочий визит в Россию. В 10:00 борт № 1 вылетел из Национального аэропорта и взял курс на Москву. Ожидается, что здесь пройдут переговоры двух лидеров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Союзные программы станут основным предметом обсуждения на предстоящей встрече. Планируется, что Александр Лукашенко и Владимир Путин обсудят дальнейшие шаги по реализации поставленных задач, работа над которыми длится уже более трех лет. За этот период правительства выработали более 30 так называемых дорожных карт, которые со временем трансформировались в союзные программы. На данный момент их осталось 28 и настало время их реализации.

Встреча президентов. Александр Лукашенко вылетел на переговоры с Владимиром Путиным-1

Одной из тем будет ситуация в Афганистане, которая особенно актуальна накануне саммитов ОДКБ и Шанхайской организации сотрудничества в Душанбе, намеченных на середину сентября. Не исключено, что Александр Лукашенко и Владимир Путин коснутся вопросов проведения стартующих масштабных белорусско-российских учений «Запад-2021».

Читайте также:

Владимир Макей об интеграции: это не означает, что Россия настаивает, а Беларусь сопротивляется

Лукашенко: зачем кого-то куда-то внедрять или в состав вводить? Беларусь в Россию, а Россию в Беларусь

Александр Лукашенко: «Нам надо очень аккуратно оценивать ситуацию в Афганистане»

# Беларусь-Россия # Александр Лукашенко # Владимир Путин # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Сотрудничество по разным направлениям. Президенты Беларуси и России рассмотрят вопросы реализации дорожных карт
09 сентября 2021 06:49

Сотрудничество по разным направлениям. Президенты Беларуси и России рассмотрят вопросы реализации дорожных карт

Приостановка соглашения о реадмиссии с ЕС. Что известно о документе?
08 сентября 2021 21:09

Приостановка соглашения о реадмиссии с ЕС. Что известно о документе?

МИД: представители европейской стороны вводят чрезвычайное положение, чтобы скрыть свои незаконные действия
08 сентября 2021 17:50

МИД: представители европейской стороны вводят чрезвычайное положение, чтобы скрыть свои незаконные действия