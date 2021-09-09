Встреча президентов. Александр Лукашенко вылетел на переговоры с Владимиром Путиным

Новости Беларуси. В графике Президента Беларуси 9 сентября рабочий визит в Россию. В 10:00 борт № 1 вылетел из Национального аэропорта и взял курс на Москву. Ожидается, что здесь пройдут переговоры двух лидеров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Союзные программы станут основным предметом обсуждения на предстоящей встрече. Планируется, что Александр Лукашенко и Владимир Путин обсудят дальнейшие шаги по реализации поставленных задач, работа над которыми длится уже более трех лет. За этот период правительства выработали более 30 так называемых дорожных карт, которые со временем трансформировались в союзные программы. На данный момент их осталось 28 и настало время их реализации.