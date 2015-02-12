Встреча «нормандской четверки» в Минске: итоговая пресс-конференция Владимира Путина - прекращение огня, отвод тяжелых вооружений

Новости Беларуси. Президент РФ Владимир Путин первым вышел к журналистам после почти 16-часовых переговоров в «нормандском формате». Участникам переговоров в "нормандском формате" удалось договориться о главном, заявил Путин. "Несмотря на все сложности переговорного процесса, нам все-таки удалось договориться о главном", - сообщил он журналистам. "Нормандская четверка" договорилась о прекращении огня с 00:00: часов 15 февраля. Во встрече принимали участие президент России Владимир Путин, президент Украины Петр Порошенко, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Франсуа Олланд.

Владимир Путин, президент Российской Федерации:

Это не самая лучшая ночь в моей жизни. Но утро, на мой взгляд, доброе, потому что, несмотря на все сложности переговорного процесса, нам все-таки удалось договориться о главном.

Кстати говоря, почему так долго шли согласования. Я думаю, что это связано с тем, что, к сожалению, киевская власть до сих пор отказывается от прямых контактов с представителями Донецкой и Луганской Народных Республик. Даже несмотря на то, что они непризнанные. Но надо исходить из реалий жизни, и если все хотят договориться на долгосрочной основе выстроить отношения, то нужно пойти на прямые контакты.

Мы работали в тех условиях, которых есть. И договорились, на мой взгляд, о многом.

Первое. Договорились о прекращении огня с ноля часов 15 февраля.

Вторая позиция, которую я считаю чрезвычайно важной. Это отвод тяжелых вооружений от сегодняшней линии соприкосновения для украинских войск и от линии, обозначенной 19 сентября 2014 года в минских соглашениях для ополчения Донбасса.

Далее. Комплекс вопросов, связанных с долгосрочным политическим урегулированием. Здесь несколько позиций. Первая из них – это конституционная реформа, в которой должны быть учтены законные права людей, проживающих на территории Донбасса.

Далее идут вопросы, связанные с решением вопросов пограничных, по согласованию с ополчением Донбасса. Гуманитарные вопросы. Имплементация, то есть введение в действие раннее принятого закона об особом статусе этих территорий – Донецка и Луганска.

И, наконец, целый комплекс вопросов экономического и гуманитарного характера. Исходим из того, что все стороны проявят сдержанность в самое ближайшее время до полного прекращения огня. Хотя проблема здесь изначально заключалась в том, что представители ДНР и ЛНР утверждают, что в ответ на агрессивные действия киевских властей они не только сдержали атаки армии силовых структур Киева, но и, перейдя в наступление, окружили значительную группировку – от 6 до 8 тысяч человек. И они, конечно, исходят из того, что эта группировка сложит оружие и прекратит сопротивление.

Мы все-таки призывает обе стороны проявлять сдержанность и во избежание излишнего ненужного кровопролития и жертв сделать все для того, чтобы разведение войск, и главным образом тяжелой техники, прошло без лишнего и никому ненужного кровопролития.

Представители руководства Украины полагают, что окружения нет, и поэтому они считают, что все пройдет достаточно спокойно. У меня изначально были сомнения, я готов с вами ими поделиться. Если действительно такое окружение имеет место, то, исходя из нормальной логики вещей, те, кто в окружении, будут предпринимать попытки из него вырываться. А те, кто находится снаружи, будут предпринимать попытки организовать коридор для выхода своих окруженных военнослужащих.

Мы договорились с президентом Порошенко о том, что мы дадим поручение (я готов это сделать со своей стороны) нашим военным экспертам с тем, чтобы установить, что же на самом деле сейчас происходит в реальной жизни. И, повторю еще раз, хотя бы попытаться выработать какой-то комплекс мер верификации принятых решений, проверки и соблюдения их с обеих сторон.

Еще раз хочу призвать обе конфликтующие стороны как можно быстрее прекратить кровопролитие и перейти к реальному политическому процессу долгосрочного урегулирования.

Один документ подписан только что. Это документ подписан контактной группой минской. Он называется «Комплекс мер, направленных на имплементацию минских договоренностей». Что-то в этом роде. А второй документ – неподписной – это заявление президента Франции, президента Украины, вашего покорного слуги и канцлера ФРГ о том, что мы поддерживаем этот процесс.

Спасибо.