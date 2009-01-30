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Встреча экспертов стран ОДКБ и ЕврАзЭС пройдет сегодня в Москве

30 января 2009 08:46
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На ней будут говорить о противодействии нелегальной миграции в условиях мирового кризиса. Проблема в том, что она тесно связана с международным терроризмом, торговлей людьми и оружием, незаконным оборотом наркотиков. С учетом экономического спада и безработицы, эксперты предполагают, что немалая часть легальной трудовой миграции может перейти в ряды нелегальной. В итоге может осложниться криминогенная обстановка и общественно-политическая ситуация.

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