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Встреча экспертов СНГ проходит в эти дни в Минске

14 сентября 2007 08:36
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Цель мероприятия - обсуждение проекта Плана основных мероприятий по реализации концепции дальнейшего развития стран Содружества. Проекты этих документов сегодня будут согласованы на заседании Межгосударственной рабочей группы. А 5 октября их рассмотрят в Душанбе - на заседании Совета глав государств СНГ.
Проект  концепции  предусматривает дальнейшее развитие Содружества, взаимодействие государств-участников в экономическом и политическом  плане. Приоритетное внимание - экономической и гуманитарной сферам, вопросам безопасности, а также борьбе с преступностью и терроризмом, миграции и экологии.

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