Встреча экспертов СНГ проходит в эти дни в Минске

Цель мероприятия - обсуждение проекта Плана основных мероприятий по реализации концепции дальнейшего развития стран Содружества. Проекты этих документов сегодня будут согласованы на заседании Межгосударственной рабочей группы. А 5 октября их рассмотрят в Душанбе - на заседании Совета глав государств СНГ.

Проект концепции предусматривает дальнейшее развитие Содружества, взаимодействие государств-участников в экономическом и политическом плане. Приоритетное внимание - экономической и гуманитарной сферам, вопросам безопасности, а также борьбе с преступностью и терроризмом, миграции и экологии.

