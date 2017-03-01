Встреча Александра Лукашенко и Георгия Маргвелашвили пройдет 1 марта

Новости Беларуси. Переговоры в формате «один на один» и в расширенном составе. 1 марта Александр Лукашенко проведет встречу со своим грузинским коллегой. Накануне вечером Георгий Маргвелашвили прибыл в Национальный аэропорт Минск, где его встречала делегация официальных лиц и рота почетного караула.

Главы государств обсудят широкий спектр вопросов развития сотрудничества, особое внимание – усилению экономического взаимодействия между странами.

Одна из главных задач – нарастить товарооборот до 200 миллионов долларов. Беларусь поставляет в Грузию мебель, грузовые автомобили, лекарственные средства и электронику, а в закавказской стране мы покупаем овощи, фрукты, нефтепродукты и минеральные воды.

В прошлом году объем торговли составил более 70 миллионов долларов. Увеличить эту цифру в три раза главы государств договорились в апреле 2015 года – тогда с официальным визитом Александр Лукашенко посещал Грузию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.