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Вслед за Тунисом и Египтом, беспорядки вспыхнули в Йемене, Бахрейне, Ливии, Алжире и ЮАР

17 февраля 2011 10:33
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Ближний восток и Африку продолжает лихорадить. Волна голодных бунтов охватывает всё большее количество стран.

Вслед за Тунисом и Египтом, беспорядки вспыхнули в Йемене, Бахрейне, Ливии, Алжире и ЮАР. Толпы людей возмущенные низким уровнем жизни выходят на улицы с требованием коренных социально-экономических перемен.

Этой ночью в относительно спокойном и либеральном Бахрейне произошли массовые столкновения между демонстрантами и полицией. В ходе беспорядков пострадали несколько десятков человек.

Акция протеста в Бахрейне

Акция протеста в Бахрейне

Акция протеста в Бахрейне

Акция протеста в Бахрейне

Акция протеста в Бахрейне

Акция протеста в Бахрейне

Акция протеста в Бахрейне

Акция протеста в Бахрейне

Еще одной горячей точкой на карте региона стала Ливия. Народные волнения захлестнули улицы второго по величине города Бенгази. Известно почти о 40 пострадавших, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

С новой силой вспыхнули беспорядки и в столице Йемена Сане. В основном недовольство вызвано низким уровнем жизни: как известно, Йемен является одной из беднейших арабских стран.

# Фотофакт

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