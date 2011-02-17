Ближний восток и Африку продолжает лихорадить. Волна голодных бунтов охватывает всё большее количество стран.

Вслед за Тунисом и Египтом, беспорядки вспыхнули в Йемене, Бахрейне, Ливии, Алжире и ЮАР. Толпы людей возмущенные низким уровнем жизни выходят на улицы с требованием коренных социально-экономических перемен.

Этой ночью в относительно спокойном и либеральном Бахрейне произошли массовые столкновения между демонстрантами и полицией. В ходе беспорядков пострадали несколько десятков человек.

Еще одной горячей точкой на карте региона стала Ливия. Народные волнения захлестнули улицы второго по величине города Бенгази. Известно почти о 40 пострадавших, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

С новой силой вспыхнули беспорядки и в столице Йемена Сане. В основном недовольство вызвано низким уровнем жизни: как известно, Йемен является одной из беднейших арабских стран.