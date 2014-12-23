Новости Украины. Всемирный банк предоставил Украине очередной транш кредита. Почти 380 миллионов долларов предназначены на развитие энергетической отрасли. Из выделенной суммы около 50 миллионов — для создания системы «чистой» энергии. В первую очередь это солнечные и ветряные генераторы.

Еще 2,5 миллиона направят на реформы министерства энергетики. Проект является частью программы поддержки Украины со стороны Всемирного банка, которая была анонсирована в марте 2014 года. Кредит выделен на 18 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.