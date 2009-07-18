Все инициативы Беларуси единогласно приняты на саммите Движения неприсоединения

В числе поднятых белорусами вопросов — борьба с торговлей людьми, а также облегчение доступа всех стран к технологиям новых и возобновляемых источников энергии.

Кроме того, Беларусь предложила Движению неприсоединения вступить в более плотный контакт с другими политическими и экономическими центрами силы в мире — Китаем, США, Россией и Евросоюзом.

— В минувшем году было уже десять лет, как Беларусь стала полноправным участником Движения Неприсоединения – мы ни разу об этом не пожалели. Беларусь как единственный европейский участник Движения Неприсоединения имеет больше возможностей доводить свою позицию до других делегаций. Мы имеем возможность более активно формировать свою позицию. В этом смысле для нас это преимущество, хотя мы бы приветствовали участие и других государств Европы в этой группе, —Сергей Мартынов, министр иностранных дел Республики Беларусь.