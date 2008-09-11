Все аппеляции, поступившие в Верховный суд в связи с отказом в регистрации кандидатами в депутаты, рассмотрены

Сегодня суд высшей инстанции изучил три последние жалобы и вынес окончательный вердикт: решение ЦИК отказать в регистрации остается в силе. Таким образом, Верховный суд удовлетворил иски всего двух заявителей. И тем самым, вернул им право продолжить участие в избирательном марафоне. Один же из подателей жалобы сам отказался от предъявляемых претензий.



Напомним, что все слушания проходили в открытом режиме. Помимо миссий наблюдателей за ходом выборов в Беларуси, к присутствию в зале заседаний допускались все желающие. Таким образом, на сегодняшний день в предвыборной гонке за депутатские мандаты участвует 281 претендент.