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Все аппеляции, поступившие в Верховный суд в связи с отказом в регистрации кандидатами в депутаты, рассмотрены

11 сентября 2008 17:09
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Сегодня суд высшей инстанции изучил три последние жалобы и вынес окончательный вердикт: решение ЦИК отказать в регистрации остается в силе. Таким образом, Верховный суд удовлетворил иски всего двух заявителей. И тем самым, вернул им право продолжить участие в избирательном марафоне. Один же из подателей жалобы сам отказался от предъявляемых претензий.

Напомним, что все слушания проходили в открытом режиме. Помимо миссий наблюдателей за ходом выборов в Беларуси, к присутствию в зале заседаний допускались все желающие. Таким образом, на сегодняшний день в предвыборной гонке за депутатские мандаты участвует 281 претендент.

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