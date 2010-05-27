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Временная администрация Кыргызстана развернула полномасштабное преследование родственников Курманбека Бакиева

27 мая 2010 20:12
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Сегодня было объявлено, о готовящемся изъятии собственности его родных. При этом, в качестве национализируемых объектов, назывался ряд строений, чья принадлежность близким президента не доказана.Впрочем, если вспомнить о том, что во время подавления мирных пропрезидентских выступлений в Джалал-Абаде 14 мая, неизвестные сожгли несколько домов в родном селе Бакиева, не разбираясь, кому именно они принадлежат, можно утверждать, временная администрация и далее вряд ли будет особенно беспокоиться о легитимности своих действий.

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