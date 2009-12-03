В.Путин: У нас очень добрые, теплые чувства в отношении всего белорусского народа, всей страны и руководства Беларуси

В прямом телеэфире россияне спрашивали российского премьера о белорусско-российских отношениях.

Председатель Правительства Российской Федерации также поделился мнением о формировании Таможенного союза, заметив, что процесс интеграции на постсоветском пространстве сейчас активен.

Владимир Путин:

- У нас очень добрые, теплые чувства в отношении всего белорусского народа, всей страны и руководства Беларуси. Проблемы текущего характера могут вызывать определенные трения, но в целом руководство Беларуси и Президент Беларуси являются сторонниками интеграционных процессов, сближения с Россией, и мы этим очень дорожим. Самое яркое проявление таких настроений и такой политики мы наблюдаем в последнее время, и связано оно с подписанием документов о создании Единого таможенного пространства, Таможенного союза между Россией, Беларусью и Казахстаном. Это очень важное решение в рамках интеграционных процессов, может быть, одно из самых важных в постсоветское время, потому что это действительно реальный путь к реальной интеграции.