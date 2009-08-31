В.Путин: Пакт Молотова-Риббентропа аморален

Владимир Путин опубликовал статью в польской «Газете Выборче».

В этой статье премьер-министр России рассказал о своих чувствах по поводу трагедии в Катыни и негативно оценил документ, подписанный перед началом Второй мировой войны главой советского правительства и министром иностранных дел гитлеровской Германии.

«Без всяких сомнений, можно с полным основанием осудить пакт Молотова - Риббентропа, заключенный в августе 1939 года», - признал Путин. «В нашей стране аморальный характер пакта получил однозначную парламентскую оценку», - добавил премьер. Он также написал, что неверно считать «единственным «спусковым крючком» Второй мировой войны советско-германский пакт о ненападении». Путин пояснил, что «годом раньше Франция и Англия подписали в Мюнхене известный договор с Гитлером, разрушив все надежды на создание единого фронта борьбы с фашизмом». Также премьер отметил, что «отвергнуть предложение Германии подписать пакт о ненападении советская дипломатия того времени вполне обоснованно считала, как минимум, неразумным».

На фоне сложившихся достаточно непростых отношений России и Польши Путин призвал Москву и Варшаву «перевернуть страницу истории и начать писать новую». К тому же, по его словам, высокий уровень российско-польских отношений, который когда-нибудь будет достигнут, в интересах не только двух народов, но и всего европейского сообщества, отмечают News2.ru.