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Впервые во время президентских выборов ЦИК Беларуси организует онлайн- и видеоконференции в интернете

17 декабря 2010 13:05
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Информационный центр ЦИК презентовали в Минске. Он будет работать во Дворце Республики 19 и 20 декабря.

Главная задача — обеспечить журналистов и международных наблюдателей оперативной информацией о ходе проведения выборов Президента Беларуси, а также организовать условия для их работы.

К слову, впервые во время президентских выборов центр организует онлайн- и видеоконференции в интернете. Будут проводиться также прямые включения с представителями областных и Минской городской избирательных комиссий, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Число представителей СМИ, освещающих выборы, в этом году будет значительно больше, чем в прошлые годы. Это свидетельство того, что внимание к выборам Президента Беларуси очень велико.

# Интернет

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