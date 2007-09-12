Впервые в истории белорусской авиации

Минский авиаремонтный завод приступит к капитальному ремонту самолетов ЯК-52. Об этом сообщили на предприятии.

Эти машины используются аэроклубами ДОСААФ для обучения курсантов авиационного факультета Военной академии. По заказу клуба разработана новая линия, которая не потребует дополнительной закупки технологического оборудования.

Кроме того, после изучения документации, полученной от конструкторского бюро "Яковлева", специалисты завода пришли к выводу, что все сопутствующее оборудование может быть изготовлено на предприятии.

Всего самолётов ЯК-52 было выпущено более тысячи. Большинство из них эксплуатируется в Беларуси, России и в некоторых государствах ЕС. На первом этапе, на предприятие для ремонта поступят 2-3 крылатые машины.