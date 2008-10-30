Впервые в истории белорусского парламента посты руководителей двух постоянных комиссий заняли женщины

Депутаты нижней палаты уже успели назвать это гендерным прорывом.

Сегодня, напомним, Палата Представителей продолжила работу своей первой сессии, которая целиком посвящена организационным вопросам. Тайным голосованием, и впервые на безальтернативной основе, выбраны руководители всех комиссий.



По нашему законодательству каждый депутат обязан войти в ту или иную комиссию. И главной интригой сегодняшнего заседания было – как же распределяться силы. И надо отдать должное народным избранникам – руководителями комиссий выбраны настоящие профессионалы.

Преемственность сохранилась и здесь. Из 14-ти кандидатур – восемь депутатов уже работали в этих комиссиях уже прежних созывах, а значит, имеют большой законотворческий опыт – каждый по своей тематике. Так, два созыва, а теперь и еще на четыре года, одно из важнейших направлений – комиссию по национальной безопасности – возглавит Виктор Гуминский. Проблематика этой комиссии особенно остра в мире современных вызовов и угроз. Непростая геополитическая ситуация, по его мнению, подталкивает к новым подходам к законодательству.

О профессионализме новых руководителей комиссий можно судить уже и по их длинным послужным спискам. Николай Самосейко, бывший председатель суда Центрального района столицы теперь займется делами законодательства и по профилю – судебно-правовыми вопросами. Более 20-ти лет проработал в столичных судах Минска, поэтому все проблемы знает изнутри.

А появление среди руководителей сразу двух женщин, парламентарии уже успели назвать настоящим гендерным прорывом. Это впервые в истории белорусского парламента. Анна Лаврукевич, бывший гендиректор госучреждения "Белбыт", займется теперь вопросами труда и социальной защиты, а известная по третьему созыву, минчанин года, Галина Полянская – жилищной политикой, строительством, торговлей и предпринимательством.

Как не старались депутаты, все оргвопросы сегодня решить не удалось. Сформирован состав Совета Палаты, а вот кто же именно войдет в состав комиссий станет известно только завтра. По предварительному голосованию, наибольшее предпочтение пока отдано охране здоровья, делам семьи и молодежи, и второе направление – промышленность и топливно-энергетический комплекс, транспорт и связь.