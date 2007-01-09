Возникшая проблема в двухсторонних отношениях Беларуси и России вызывает беспокойство у жителей двух стран

Об этом свидетельствуют данные социологического исследования, проведенного аналитическим центром EcooM. Большинство белорусов и россиян - считают Россию виновной в проблемах двусторонних отношений, возникших в последнее время.

Что в сложившейся обстановке виновна российская сторона считают более 45% опрошенных белорусов и почти 52 % россиян.

В том, что виноваты обе стороны, считают около 22% белорусских и более 24% российских респондентов.

Примерно треть опрошенных как с белорусской, так и с российской стороны расценивают сложившуюся ситуацию как сложную. Напряженной ее считает каждый шестой. Как очень напряженную расценивают эту ситуацию почти 18 % россиян, принявших участие в соцопросе.

Исследователи попытались также выяснить, как общественность оценивает вероятные политические последствия возникших противоречий. При ответах на вопрос "Может ли торгово-экономический конфликт между Беларусью и Россией разрушить союз двух государств?" голоса респондентов разделились на две примерно равные части.

Что союз может разрушиться считают 21% белорусов и почти 24% россиян, "скорее да" - отвечали примерно по 18 % респондентов, "нет", либо "скорее нет" - такие ответы дали более 20% жителей Беларуси и России.

В ходе исследование было опрошено более 1000 человек в Минске и областных центрах Беларуси, Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Брянске и Смоленске.