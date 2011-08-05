Возбуждено уголовное дело в отношении нового главы МВФ

Преемница Доминика Стросс-Кана Кристин Лагард может стать фигурантом дела о превышении полномочий. Французский суд принял решение возбудить уголовное дело в отношении нового главы МВФ, передает Би-би-си. При этом адвокат К. Лагард сказал, что расследование не помешает ее работе в МВФ.

Обвинение подозревает Лагард в возможном превышении должностных полномочий при судебных разбирательствах вокруг продажи близкому к президенту Николя Саркози французскому бизнесмену и политику Бернару Тапи компании Adidas в 1993 году.

К. Лагард с 5 июля официально приступила к работе в МВФ. Она стала первой женщиной в истории, возглавившей МВФ. До этого К. Лагард занимала должность министра финансов Франции.



55-летняя К. Лагард назначена главой МВФ на пятилетний срок. Ее предшественник, Д. Стросс-Кан, ушел в отставку после того, как в отношении него были выдвинуты обвинения в попытке изнасилования.