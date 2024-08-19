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Восточный вектор сотрудничества. В чём нужно добавить, а где уже можно снимать сливки? Анонс ток-шоу «По существу»

19 августа 2024 08:59
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Восточный вектор сотрудничества. В чем нужно добавить, а где уже можно снимать сливки? Анонс ток-шоу «По существу».

Восточный вектор сотрудничества. В чём нужно добавить, а где уже можно снимать сливки? Анонс ток-шоу «По существу»-2

Восточный вектор! Какие новые проекты подкрепляют концепцию стратегического братства? В чем нужно добавить в совместном экспортном портфеле? Что объединяет КНР и Беларусь в геополитическом плане? И если наступило время Азии, как мы синхронизировали наши общие часы?

Этим вечером на площадке ток-шоу «По существу» соберутся востоковеды, топ-менеджеры, политологи и дипломаты. Если у вас есть что добавить или спросить по части восточно-международной повестки, присоединяйтесь к разговору. Со стартом программы считывайте своим смартфоном с экрана телевизора QR-код. Он переадресует вас в чат трансляции на платформе YouTube, где вы можете задать свой вопрос, оставить комментарий. Наиболее интересные будут озвучены во время эфира.

Не пропустите ток-шоу «По существу» 19 августа на СТВ в 18:30.

# Международная политика

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