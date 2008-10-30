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Восьмым сенатором от Минска выдвинут Анатолий Толкачёв

30 октября 2008 09:01
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Сегодня прошло совместное заседание Мингорисполкома и Мингорсовета по выдвижению кандидата в члены Совета Республики Национального собрания. В настоящее время он заместитель председателя Мингорсовета, а также возглавляет Минский городской консультационно-диагностический центр. Напомню от столицы изначально было выдвинуто 8 человек, но один из них отозвал своё заявление. Окончательно депутаты определятся с кандидатурой сенатора от столицы на заседании 19 ноября.

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