Восьмым сенатором от Минска выдвинут Анатолий Толкачёв

Сегодня прошло совместное заседание Мингорисполкома и Мингорсовета по выдвижению кандидата в члены Совета Республики Национального собрания. В настоящее время он заместитель председателя Мингорсовета, а также возглавляет Минский городской консультационно-диагностический центр. Напомню от столицы изначально было выдвинуто 8 человек, но один из них отозвал своё заявление. Окончательно депутаты определятся с кандидатурой сенатора от столицы на заседании 19 ноября.