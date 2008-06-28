Прямой эфир

Восьмая сессия Палаты представителей третьего созыва завершила свою работу

28 июня 2008 16:55
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
За время ее работы ратифицировано пять десятков международных документов, принято к сведению 16 декретов. Всего было рассмотрено 177 вопросов и 146 законопроектов. И в целом работу сессии депутаты признали плодотворной. Ряд законопроектов в ближайшие годы может существенно повлиять на развитие экономики государства. Так, в частности, впервые на уровне Кодекса урегулированы вопросы формирования бюджетной системы. Обновлено законодательство по земельным отношениям. Стратегическое значение в энергетической безопасности имеет законопроект об использовании атомной энергии.

Другие новости рубрики

Все новости
28 июня 2008 16:54

Сессия Совета Республики завершила работу

28 июня 2008 13:53

Депутаты в первом чтении приняли законопроект об органах погранслужбы Беларуси

28 июня 2008 13:52

Депутаты Парламентской ассамблеи Совета Европы просят Евросоюз снизить стоимость шенгенских виз для белорусов