Восьмая сессия Палаты представителей открылась в Минске

Депутаты нижней палаты парламента поддержали декрет Президента о регулировании предпринимательской деятельности на селе. Документ освобождает от уплаты целого ряда налогов, предоставляет льготы при лицензировании. Госбюджет от таких налоговых "поблажек" не пострадает, а по итогам года ожидается даже увеличение поступлений в казну за счет роста совокупной выручки.



Первым документом, который рассмотрели народные избранники стал законопроект об упорядочении вопроса безвозмездной приватизации жилых помещений. Он устанавливает общее правило, по которому льготник может оформить в собственность 20 квадратных метров общей жилой площади на себя и на каждого проживающего вместе с ним нетрудоспособного неработающего члена его семьи. В проекте закона предусмотрено определение исчерпывающего перечня из семи категорий граждан, которые имеют право бесплатно приватизировать жилье.



Сегодня в первом чтении депутаты ратифицировали белорусско-венесуэльские соглашения об отмене виз в национальных и служебных паспортах, белорусско-бангладешское соглашение об экономическом сотрудничестве, и приняли изменения в некоторые законы по вопросам высшего образования. Кроме того, приняты изменения в законы об образовании, рекламе, а водный кодекс отправлен на доработку.