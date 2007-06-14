Вопросы Союзного строительства весьма актуальны

В этом убежден Госсекретарь Союзного государства. 14 июня Павел Бородин встретился с Александром Лукашенко, являющимся председателем Высшего Госсовета Союза Беларуси и России.

На встрече обсуждали основные союзные программы и строили планы на будущее. Павел Бородин уверен, что президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин могут встретиться в ближайшее время для обсуждения вопросов союзного строительства.

Союз Беларуси и России. Павел Бородин как Госсекретарь этого интеграционного объединения и Александр Лукашенко, как председатель Высшего Госсовета обсуждали самые различные союзные программы. Сошлись во мнении, что у Беларуси должен быть свой морской порт в России. Предварительный план - возможность реализации проекта в Ленинградской области. По словам Павла Бородина, этот союзный проект претендует на звание уникального.

"Было много вариантов. И в Прибалтике, и в Украине, но остановились на Ленинградской области. Сегодня речь идет о строительстве порта на 30-35 млн. тонн грузов", - заявил Госсекретарь Союзного государства.

В кабинете у Президента Павел Бородин обсудил много вопросов, касающихся реализации ряда программ Союза Беларуси и России. Глава государства дал жесткую команду по подготовке новых союзных программ. Так Павел Бородин прокомментировал позицию Александра Лукашенко. Они обсудили вопросы привлечения иностранных инвестиций в белорусскую экономику, строительства автодороги Брест-Владивосток и сотрудничества российской компании "Евроцемент" с белорусскими производителями цемента.

Президенты Беларуси и России могут встретиться в ближайшее время, чтобы конкретно все обсудить. Такой вывод и такой прогноз сделал Госсекретарь Союзного государства после встречи с Александром Лукашенко.