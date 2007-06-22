Вопросы Союзного строительства требуют ускорения

Александр Лукашенко встретился с председателем Исполкома - исполнительным секретарем СНГ Владимиром Рушайло. Его трехлетний срок пребывания в должности председателя Исполнительного комитета СНГ истекает. Владимир Рушайло высказал слова благодарности Президенту за неизменно твердую и принципиальную поддержку Содружества Независимых Государств. Исполнительный секретарь также отметил последовательность официального Минска в решении вопросов дальнейшего укрепления и развития СНГ. Главе государства доложили и о выполнении решений неформальной встречи президентов стран-участниц Содружества в Санкт-Петербурге, а также о ходе подготовки очередного заседания Совета глав государств СНГ. Оно состоится 5-6 октября в Душанбе.

Союзной тематике была посвящена и сегодняшняя встреча премьер-министра Беларуси Сергея Сидорского с госсекретарём Союзного государства Павлом Бородиным. Она состоялась в преддверии очередного заседания союзного Совмина, которое пройдет 29 июня в Москве. В Союзном государстве необходимо ускорить принятие производственных программ. Бородин отметил, что актуальные вопросы Союзного строительства обсуждались в ходе его недавних встреч с главами государств Беларуси и России.

Беларусь и Россия совместно сделают два космических аппарата. В соответствии с поручением Президента Беларуси в 2009 году республика планирует запустить космический аппарат.