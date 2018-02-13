Вопросы национальной безопасности обсудили на совещании во Дворце Независимости

Во Дворце Независимости обращаясь к руководителям силовых структур глава государства обосновал эту встречу особой важностью тем, вынесенных на рассмотрение. Это ключевые вопросы национальной безопасности и безопасности самих белорусов. Начиная совещание Президент подчеркнул: впервые с середины прошлого века мир находится в шаге от глобального противостояния. Это и ядерная угроза, и наращивание военного потенциала у наших стран-соседей. В этой связи особое значение приобретают союзнические отношения Беларуси, уверен глава государства, в частности по ОДКБ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

М ы очень серьезно в ОДКБ недооцениваем опасность той ситуации, которая складывается. Россия сама по себе модернизирует вооруженные силы. Мы что-то пытаемся вместе с другими членами Совета безопасности вооружаться, модернизироваться и так далее. Каждый сам по себе.

Основное бремя ляжет на Российскую Федерацию по защите нашего общего пространства. Но серьезного понимания у руководства России сегодня о том, что надо на наиболее опасных направлениях нашей общей совместной обороны укреплять национальные вооруженные силы - Беларуси, Казахстана, Армении, других стран, - такого понимания нет. И это очень больно может аукнуться.