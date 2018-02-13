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Вопросы национальной безопасности обсудили на совещании во Дворце Независимости

13 февраля 2018 15:06
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Новости Беларуси. Большое совещание по вопросам безопасности провел 13 февраля Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вопросы национальной безопасности обсудили на совещании во Дворце Независимости-1

Во Дворце Независимости обращаясь к руководителям силовых структур глава государства обосновал эту встречу особой важностью тем, вынесенных на рассмотрение. Это ключевые вопросы национальной безопасности и безопасности самих белорусов. Начиная совещание Президент подчеркнул: впервые с середины прошлого века мир находится в шаге от глобального противостояния. Это и ядерная угроза, и наращивание военного потенциала у наших стран-соседей. В этой связи особое значение приобретают союзнические отношения Беларуси, уверен глава государства, в частности по ОДКБ.

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Вопросы национальной безопасности обсудили на совещании во Дворце Независимости-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мы очень серьезно в ОДКБ недооцениваем опасность той ситуации, которая складывается. Россия сама по себе модернизирует вооруженные силы. Мы что-то пытаемся вместе с другими членами Совета безопасности вооружаться, модернизироваться и так далее. Каждый сам по себе.

Основное бремя ляжет на Российскую Федерацию по защите нашего общего пространства. Но серьезного понимания у руководства России сегодня о том, что надо на наиболее опасных направлениях нашей общей совместной обороны укреплять национальные вооруженные силы - Беларуси, Казахстана, Армении, других стран, - такого понимания нет. И это очень больно может аукнуться.

Я не в том плане, что мы требуем каких-то денег на какие-то мероприятия. Но надо понимать, что, допустим, Беларусь является основным форпостом, в том числе и Российской Федерации, на западном направлении. А здесь сегодня наиболее опасное направление. Хотя и концентрация негативных явлений в Афганистане не может успокаивать нас и на южном направлении.

Вопросы национальной безопасности обсудили на совещании во Дворце Независимости-7

Поэтому в этом отношении нам серьезнейшим образом, по крайней мере, после президентских выборов в России, нужно подумать и принимать решение. Нам нужно серьезнейшим образом не просто модернизировать наши вооруженные силы, а надо совершенствовать и более активно приспосабливать к возможным боевым действиям. Возможным. Исходя из опыта ведения войн и конфликтов в современное время.

Среди рассмотренных тем – внутренняя безопасность. Так,

Александр Лукашенко высказал недовольство ситуацией в белорусской армии.

Президент потребовал от Министерства обороны незамедлительно усилить идеологическую работу, в том числе информационную.

# Фотофакт # Национальная безопасность

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