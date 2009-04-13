Вооруженные Силы страны приведены в полную боевую готовность

По тревоге подняли более двадцати частей и соединений по всей республике.

Белорусские военные готовятся к масштабным учениям «Запад-2009». Сегодня началась плановая проверка боеготовности вооруженных сил. В преддверии широкомасштабных учений «Запад-2009» акцент был сделан на защиту воздушного пространства. Для реализации поставленных задач по тревоге были подняты более двадцати частей и соединений по всей Беларуси.

Запечатанный конверт с ориентировками командующий военно-воздушными силами получил ровно в 11:55. И уже через несколько минут дежурный получал первые указания: «В целях проверки дежурных сил по ПВО, вывести на дежурные позиции вблизи пунктов постоянной дислокации зенитно-ракетные дивизионы, предназначенные для усиления дежурных сил по ПВО».

Дальше военная машина заработала как по цепочке. В двадцати военных объектах личный состав подняли по тревоге. На минской базе был создан оперативный штаб, куда прибыло практически все военное руководство страны. Но здесь они – в ранге наблюдателей. Основная цель проверки – убедиться в умении должностных лиц управлять своими подопечными. Мероприятия будут проводиться в два этапа.

– На первом этапе мы попытаемся по установленному плану осуществить наращивание сил и средств дежурных противовоздушной обороны страны. А в ходе второго этапа, мы посмотрим, как же будут работать органы управления по своему предназначению в обстановке, приближенной к боевой, отметил госсекретарь совета безопасности Республики Беларусь Юрий ЖАДОБИН.

Последние наставления и – по машинам. В этой военной части задействовали пятнадцать единиц техники. Впереди колонны – зенитно-ракетные комплексы «Оса». Это высокоточное оружие поражает 96% целей в радиусе десяти километров. Сложнейшая техника оказалась полностью готова и к экстренному выезду и к самым неблагоприятным погодным условиям.

– Проверка для меня была полной неожиданностью, с сегодняшнего дня бригада перешла на перевод техники в режим весенне-летней эксплуатации, но боевая подготовка личного состава позволяет выполнить задачи в любое время, – рассказал телеканалу СТВ командир зенитно-ракетной бригады Игорь ТРОФИЛОВ.

По условию поставленной задачи, зенитно-ракетные комплексы боеголовками не оснащены. Чтобы вывести на позиции и развернуть такую систему потребуется немало времени. Вообще учения широкомасштабные и будут продолжаться более суток. Так что о каких-то результатах можно будет говорить только завтра.

Не прошло и часа, как комплексы вышли на боевую позицию. На высотах им предстоит провести как минимум ночь. Сколько еще продлится проверка – пока неизвестно. Если для старта мероприятий важен фактор неожиданности, то теперь наоборот – все в ожидании хороших результатов проверки.

Алексей Мартиненок, Валерий Науменко, телекомпания СТВ.