Вооруженные Силы Союза проведут совместное учение

Вооруженные Силы Беларуси и России готовятся к совместному командно-штабному учению <Щит Союза-2006>, которое начнётся 17 июня. К этому событию уже проявили интерес более 130 представителей отечественных и зарубежных СМИ.

Глава генштаба генерал-лейтенант Сергей Гурулев на пресс-конференции с журналистами рассказал о целях и задачах учения, количестве боевой техники и участников и многом другом немало важном.

Общая численность участников учения <Щит Союза-2006> - около 8 тысяч 800 военнослужащих, в том числе с российской стороны - 1800. Еще более интересен состав наблюдателей. Более ста представителей средств массовой информации, министры обороны и руководители советов безопасности, военных атташе и других категорий заинтересованных лиц приглашены на учение стран-участниц Договора о коллективной безопасности.

Сергей Гурулев начал пресс-конференцию с краткой характеристики военно-политической обстановки в мире и подчеркнул, что учение <Щит Союза-2006> - плановое.

Элементы внезапности будут вносить как посредники, так и силы специальных операций. Так что ни о какой отрепетированности и заданности речи быть не может, да и стрельбы предстоят не холостыми боеприпасами.

Разумеется, кроме <живой силы>, в учении участвует и боевая техника - около 40 танков и 180 БТР и БМП, до 70 единиц артиллерии, 12 вертолетов и 26 самолетов. Обещают и испытания новинок военно-промышленного комплекса.

Все эти новости вызвали весьма высокий интерес со стороны иностранных военных атташе, которые буквально конспектировали все сказанное.

После 5 лет реформирования Вооруженных Сил Беларуси - это будет первое крупное учение, и военные называют его своим главным экзаменом, а также заверяют - 4 миллиарда 200 миллионов белорусских рублей не будут потрачены зря - безопасность Союзного государства превыше всего.