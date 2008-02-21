Вооруженные силы Беларуси - это инструмент предотвращения войны

Об этом заявил на пресс-конференции в Минске министр обороны Беларуси генерал-полковник Леонид Мальцев.

В Республике завершилось реформирование армии, которое подтверждает оборонительный характер нашей военной доктрины. Главный итог - создана современная армия, способная защитить независимое государство. За последние 6 лет осуществлен переход на новую систему управления. И что немаловажно - завершено создание белоруской национальной военной школы. От младших до высших чинов.



Отвечая на вопросы журналистов, глава военного ведомства отметил, что размещение элементов ПРО в Польше и Чехии должно находиться в рамках международных соглашений. При этом подчеркнул, что "никто не говорит о возникновении военной угрозы", однако размещение элементов ПРО в Польше нарушит баланс военных сил в регионе.

Что же касается единой системе ПВО Беларуси и России, то соглашение может быть подписано после его повторного согласования, отметил министр обороны. Это необходимая процедура, так как Российская Федерация внесла свои коррективы в документ. Как только правки будут одобрены белорусской стороной, соглашение будет сразу же подписано. Однако, после перехода от объединенной к единой системе ничего не изменится. На сегодняшний день между нашими странами уже создана объединенная система ПВО.



Леонид Мальцев также отметил, что Министерство обороны Беларуси работает над сокращением срока срочной службы до одного года.