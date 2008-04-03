Вооруженные Силы Беларуси должны быть в боеготовности

Об этом заявил Президент страны Александр Лукашенко во время представления ему доклада по вопросам боевой подготовки Вооруженных Сил Республики.

Речь шла и о замысле комплексных военных учений, которые запланированы на осень 2008 года. Как отметил глава государства, это хороший способ проверить обороноспособность всех войск страны. К тому же, защищая Беларусь, наша армия стоит на страже и западных рубежей Союзного государства. При этом Президент подчеркнул, "нельзя сказать, что обстановка вокруг Беларуси сегодня спокойная".



"Мы не можем с удовлетворением отметить, что вокруг нас все спокойно и вокруг Беларуси нет никаких проблем. Вы это видите по последним событиям. Блок НАТО замахнулся на бывшие советские республики. Думаю, что прием Украины и Грузии в НАТО, это вопрос времени", - заявил глава государства.



Учения получили условное название "Осень-2008". По словам министра обороны Беларуси, генерал-полковника Леонида Мальцева, маневры позволят усовершенствовать мастерство всех силовых структур во имя надежной гарантии безопасности страны. При создании замысла учения использован анализ тактики боевых действий последних мировых конфликтов. Важным условием станет сохранение объектов жизнеобеспечения страны, систем управления государством и защита населения в любых условиях. Из запаса будет вызвано порядка трех тысяч человек.