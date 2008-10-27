Войска США вторглись в Сирию

Сегодня американский чиновник, пожелавший остаться неназванным, подтвердил эту информацию. Ранее официальные лица в США заявляли, что не располагают данными о военной операции. Четыре боевых вертолета американских ВВС накануне вечером пересекли иракско-сирийскую границу и обстреляли поселок недалеко от города Абу-Кемаль. Во время налета погибли девять человек, еще 14 получили ранения. Кроме того, американские солдаты штурмовали и несколько зданий на территории страны.



В США эту военную операцию называют антитеррористической и утверждают, что удар был направлен против боевиков "Аль-Каиды". Официальный Дамаск уже осудил действия американских ВВС и назвал операцию США на своей территории преступлением и вооруженной провокацией. Сирийские власти потребовали от американского правительства расследовать обстоятельства инцидента.



Министерство иностранных дел Беларуси выражает озабоченность в связи с действиями войск США на территории Сирии, в результате которых погибли мирные граждане, в том числе дети. Белорусская сторона надеется на незамедлительное и объективное расследование этого инцидента и недопущение впредь нападений на суверенные государства. МИД Беларуси также выражает глубокие соболезнования семьям погибших, всему сирийскому народу.