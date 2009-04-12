Войска ПВО отмечают свой профессиональный праздник

Круглосуточно на страже воздушных рубежей Беларуси стоят сотни людей и самая современная военная техника.

Командный пункт – сердце войск ПВО. Он находится на глубине десяти метров под землей. Массивные железные двери надежно защищают все его секреты от чужих глаз. Посторонним сюда вход запрещен! Здесь расположены разведывательно-информационный центр и зал боевого управления дежурными силами ПВО. Отсюда все белорусское небо видно как на ладони.

Алексей Бузиков – оперативный дежурный. За смену по воздушным трассам он проводит несколько сотен летательных аппаратов. Контроль за соблюдением правил движения в воздухе не останавливается ни на минуту. Ведь среди пассажирских самолетов всегда может оказаться нарушитель. Сегодня воздушный противник – цель 87-32 – будет условной, но действовать стражи неба будут реально.

Если командный пункт это сердце системы ПВО, то зенитный ракетный комплекс «С-300» ее главная ударная сила. Его основное достоинство – мобильность. За несколько часов, эти машины могут оказаться в любой точке Беларуси. Сегодня один из дивизионов вышел в новый позиционный район. На подготовку к боевой работе у ПВОшников всего лишь 5 минут. «С-300» может уничтожать даже баллистические ракеты, летящие со скоростью до 3000 метров в секунду.

– Для того чтобы пуск был максимально эффективным, необходимо чтобы 9 человек сработали максимально слажено всего за несколько секунд, – уточнил начальник расчета зенитного ракетного комплекса «С-300» Юрий ГОМАН.

Итог тренировки – цель 87-32 условно уничтожена. Стражи неба вновь доказали надежность и неуязвимость воздушных рубежей Беларуси.

Александр Бусько, Виктор Васюкевич телекомпания ВоенТВ специально для телекомпании СТВ.