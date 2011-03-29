Война в Ливии. Выход - провести переговоры между повстанцами, властями с участием ООН, ЕС и военной коалиции

На вопросы ведущего программы «Картина мира» Андрея Алексеенко о позициях участников ливийского конфликта отвечает политолог Владимир Улахович.

В чем истинная причина обострения событий в Ливии? Например, тот же Саркози, чьи самолеты первыми стали бомбить Ливию, не стеснялся брать у Каддафи деньги и принимать его у себя в Париже.

Владимир Улахович: Это еще не до конца доказано, но и во Франции есть сторонники того, что финансирование избирательной компании Саркози проходило с помощью и внешних заимствований. Если говорить о ситуации в Ливии, то ее нельзя рассматривать отдельно, это большой процесс, который охватил весь арабский мир, это следствие тех больших перемен, которые происходят в целом в международных отношениях, это следствие распада двухполярного мира.

Очень странно повела себя Россия и Китай в отношении резолюции 1973, они могли наложить вето, но они этого не сделали, а сейчас дали обратный ход...

Владимир Улахович: Россия оказалась в противоречивом положении. С одной стороны, Россия как страна, которая придерживается демократических принципов, которая развивает отношения с Западом, должна была выразить солидарный подход, с другой стороны, у России есть большие интересы в Ливии, с третьей стороны, Россия еще и наследница советских традиций, а Советский Союз всегда пытался обеспечить баланс в Ливии. Позиция России сложилась двоякая: с одной стороны, нейтральная — не высказываться в поддержку резолюции, а с другой стороны — сохранить за собой место посредника в разрешении этого конфликта, сохранить возможность российского экономического присутствия в этом регионе.

А что преследует Франция, США и Англия?

Владимир Улахович: Что касается Франции, то многие объясняют ее позицию падением рейтинга французского президента. Саркози был инициатором Средиземноморского союза, это программа, которую создал Европейский союз для своих соседей в Средиземноморье. Саркози всегда был энтузиастом развития отношений с этими странами, когда ситуация начала выходить за рамки контроля, он попытался взять на себя эту роль, в том числе руководствуясь и внутриполитическими обстоятельствами.

Англия и США — два глобальных игрока, они всегда действуют вместе. Персидский залив — очень чувствительная зона для глобальных американских интересов. Именно поэтому там присутствует американский флот и многочисленные американские военные базы, естественно, любая конфликтная ситуация не может происходить без участия этих стран. Кроме того, французы не рискнули бы в одиночку участвовать в такой сложной операции. Для Обамы это не самый лучший выбор, потому что он тоже становится президентом, который участвует в военных действиях, который открыл военную операцию. США не стремились наверняка закреплять свою ведущую роль, но военная машина НАТО и западного мира устроена так, что для США просто отведена ключевая роль, без США не может быть никакой операции. Военную логистику обеспечивают именно США. Именно поэтому принято решение о том, что НАТО подключится к управлению военной операцией, а в НАТО ключевую роль обеспечивает США, для США - это способ несколько закамуфлировать свою ведущую роль в этой операции.

Как оценивает эту позицию арабский мир?

Владимир Улахович: Операция состояла в том, чтобы обеспечить зону, свободную от полетов над Ливией. На это согласились арабские страны, но когда операция пошла уже по другому сценарию, когда начались ракетно-бомбовые удары не только по объектам ПВО, о чем собственно тоже не шла речь, но и по нефтехранилищам, и по административным зданиям, и по сухопутным вооруженным силам, это, конечно, вызвало совсем другие чувства в арабских странах, и сегодня нет того единства, которое наблюдалось по первому решению в Лиге арабских стран. Мы знаем, что Генеральный секретарь открестился от этой операции, но в арабском мире есть страны, которые хотели бы сместить политический режим в Ливии, Каддафи смог поссорится с многими из них, в первую очередь, это страны Персидского залива. В Лиге арабских стран во время голосования Сирия и Алжир были категорически простив такого решения даже по зоне, свободной от полетов.

Из-за Ливии начались разногласии в НАТО, Евросоюзе, Арабском мире. Почему нет единой позиции?

Владимир Улахович: Ее не может быть, потому что внешнее вмешательство происходит только на стороне одного участника конфликта, а это гражданская война, это не тот момент, когда можно поддерживать одну или другую сторону. Кроме того, у каждого участника есть свои интересы, которые порой расходятся.

Как вы думаете, после авиаударов последуют сухопутные операции?

Владимир Улахович: Многие склоняются к тому, что обеспечить стабилизацию в Ливии без сухопутной операции нельзя, но это очень опасное развитие событий. Наземная операция вызовет отторжение в том числе и в арабском мире. Идеальный вариант состоит в том, чтобы арабские страны участвовали в миротворческой операции в Ливии, но арабский мир тоже имеет свои внутренние противоречия. Выход подсказал сегодня Африканский союз, он выступил за то, чтобы провести переговоры между повстанцами, между властями с участием ООН, ЕС и военной коалицией, практически все уже дали предварительное согласие. Пока Военная коалиция не ответила, но, может быть, это выход из ситуации.