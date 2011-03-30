Война в Ливии. Войска Ливии выбили вооруженных бандитов из трех городов

В ночь на 30 марта несколько снарядов разорвались у резиденции главы государства. В результате авианалетов пострадала больница.

Накануне корабли ВМС США обстреляли военные склады, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Атакам подверглись и позиции ПВО. Американцы снова использовали «томагавки».

Подсчитано, что участие Соединенных Штатов в международной коалиции уже обошлось американским налогоплательщикам в 550 миллионов долларов.

Между тем, несмотря на поддержку западной авиации, противники режима сдают город за городом. Правительственные войска уже выбили мятежников из Бен-Джавада, Марса-эль-Бреги и Рас-Лануфа. Сейчас мятежники отступают в сторону Бенгази.

Госсекретарь США Хиллари Клинтон подтвердила вчера на конференции по Ливии, что Вашингтон может найти лазейку в принятой Совбезом ООН резолюции по Ливии и начать вооружать ливийскую оппозицию.

По поступающей из Ливии информации, в рядах оппозиционеров затесалось достаточное количество бойцов «Аль-Каиды». Однако на пресс-конференции на прямой вопрос одного из журналистов – «правда ли, что вы решили помогать вооружением «Аль-Каиде», - глава британского МИДа предпочел отмолчаться. А по озвученным накануне результатам опросам общественного мнения, уже 7 из 10 британцев считают, что западная коалиция ввязалась в конфликт, абсолютно схожий с ситуацией в Ираке.

Тем временем, военная операция в Ливии дала дополнительный толчок «миграционному цунами» в Европу. «Во время визита в Италию в прошлом году Каддафи заявил, что ЕС должен платить Ливии, по меньшей мере, пять миллиардов евро в год, чтобы остановить незаконную миграцию из Африки. Сейчас драма в том, что мигранты из центральной Африки попали в ловушку. Чем дольше будет продолжаться насилие, тем больше риск реального кризиса беженцев. В опасности они, конечно, будут искать защиты и убежища в Европе», - уверен исследователь из Оксфордского университета, автор множества книг и известный блогер Хайн Де Гааза.