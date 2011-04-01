Война в Ливии. Ватикан сообщает о жертвах среди мирного населения Ливии

Впервые с начала военной операции информация о жертвах среди мирного населения пришла из независимого источника. Представитель Ватикана епископ Джованни Инносензо Мартинелли, апостольский викарий Триполи, сообщил о гибели 40 мирных жителей в результате бомбардировок Триполи.

Джованни Инносензо Мартинелли, представитель Ватикана, епископ:

В ходе так называемых гуманитарных рейдов десятки людей погибли на некоторых окраинах Триполи Я собрал информацию от нескольких свидетелей из числа надежных людей. В частности, в окрестностях Триполи, после бомбардировки было разрушено гражданское здание, что привело к гибели 40 человек.

Джиампаоло Ди Паола, председатель военного комитета НАТО, адмирал:

Я не располагаю какой-либо информацией на этот счет, поэтому не могу комментировать.

Однако НАТО уже начало расследование сообщений о гибели мирных жителей в результате авиударов по Триполи силами международной коалиции. Ранее представители коалиционных сил опровергали информацию о погибших от бомбардировок среди гражданского населения Ливии.

На фоне событий в Ливии растут цены на нефть. На бирже в Нью-Йорке стоимость «черного золота» выросла до 106.72 долларов за баррель. Между тем, в середине дня показатели были еще выше, что стало рекордом с сентября 2008 года. До начала войны эта североафриканская страна экспортировала порядка 1 миллиона 600 тысяч баррелей в день. Сейчас объемы сократились на три четверти, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Между тем, операция войск коалиции в Ливии вступила в очередную фазу. Накануне командование официально перешло от США к НАТО. Пополнились и ряды коалиции. К военной операции присоединились Нидерланды.

Против военной агрессии выступают во всем мире. Накануне развивающиеся страны Азии и Латинской Америки обратились в Совбез ООН с требованием прекращения огня в Ливии и урегулирования конфликта.