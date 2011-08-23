Война в Ливии: в Триполи погибло около полутора тысяч человек

Ситуация в Ливии ухудшилась. Накануне в боях за столицу — город Триполи — погибло почти полторы тысячи человек. Еще пять тысяч ранено. Повстанцы взяли под контроль практически всю территорию административного центра страны.

«Кровавым воскресеньем» можно считать те события, которые произошли накануне вечером в Ливии. Операция по захвату Триполи получила кодовое название «Русалка». 1300 убитых — и это только за один день полноценной гражданской войны, которая развернулась на Севере Африки.

Мусса Ибрагим, официальный представитель правительства Ливии:

НАТО атакует сердце мирного города. Оно атакует нашу армию, которая занимает оборону. Оно атакует добровольцев, которые покинули свои дома, своих родителей, братьев и сестер, чтобы защитить свои города. А НАТО при этом поддерживает с воздуха вооруженные банды, у которых нет никаких благих целей.

Бои в Триполи продолжаются. Под контроль мятежников перешел практически весь город и ключевые объекты: порт, здания государственного радио и телевидения, международный аэропорт и шоссе. Ливийская армия контролирует примерно 20 процентов территории столицы.

Подразделения, верные полковнику Муаммару Каддафи, готовятся отбить Триполи. О судьбе самого полковника пока ничего неизвестно. Сообщается лишь, что трое сыновей Каддафи арестованы. По мнению аналитиков, без вмешательства НАТО у повстанцев не было бы шансов так далеко продвинуться.

Александр Ивановский, профессор:

Ливия фактически одна из тех стран, которая оказала организованное сопротивление происходящим событиям, и здесь были и использованы бомбардировки постоянные, использованы инструктора военные. Также задействован был весь материальный механизм. Порядка полумиллиарда долларов было переведено.

По некоторым данным, из городской тюрьмы повстанцами была выпущена почти тысяча заключенных. Уже появились сообщения о случаях мародерства и грабежей. Глава мятежников признался, что не может контролировать своих людей. Захват Триполи вызвал бурную реакцию в мире. В частности, президент Венесуэлы Уго Чавес обвинил США и страны Европы в совершении массовых убийств в Ливии и в планах захвата природных богатств этой страны.

Уго Чавес, президент Венесуэлы:

Сегодня мы видим картину того, как демократические правительства Европы, не все, но многие, разрушают Триполи своими бомбами при поддержке самого демократического правительства США, которому это выгодно и принесет прибыль. Войска НАТО сейчас осуществляют там массовые убийства, а их заявления о намерении спасти ливийский народ являются лишь предлогом для вторжения и захвата природных богатств страны.

Мировые рынки оперативно отреагировали на происходящее в Ливии. Цены на нефть марки Брент упали сегодня утром больше чем на два доллара. Повстанцы пообещали в течение ближайших недель начать экспорт углеводородов в Европу в общем объеме до 180 тысяч баррелей в сутки.

Валерий Полховский, белорусский финансовый аналитик:

Сам по себе конфликт носил характер такой нефтяной, если посмотреть основных потребителей нефти Ливии, это будет Италия, Германия, Франция, США и Швейцария – практически все эти страны участвовали в конфликте на стороне повстанцев.

Захват Триполи еще не означает, что военные действия скоро закончатся. Сторонники Муамара Кадафи активно сопротивляются. Если мятежники все-таки победят, то эксперты прогнозируют возможность распада Ливии на несколько автономных частей. Для политической карты мира это означает появление еще одного очага нестабильности.