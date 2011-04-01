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Война в Ливии. 7 мирных граждан убиты в результате удара коалиции около аль-Брега

01 апреля 2011 15:18
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Семеро мирных граждан погибли, еще 25 получили ранения в результате удара, нанесенного авиацией международной коалиции по автоколонне сил Муамара Каддафи в захваченной бандитами восточной части Ливии в среду, сообщает сайт Би-би-си со ссылкой на местного врача.

Доктор Сулейман Рефарди рассказал, что авиаудар был нанесен в районе деревни Завия-эль-Аргобе в 15 километрах от Марса-эль-Бреги. Одна из бомб попала в грузовик с боеприпасами в тот момент, когда он находился рядом с жилыми домами. Взрывом были разрушены два строения. По словам врача, возраст погибших составляет от 12 до 20 лет.

Представители НАТО в очередной раз заявили, что проверяют сообщения об очередных смертях гражданских лиц. Проверяют они и другие сообщения о смерти мирных граждан в Ливии.

# Война в Ливии

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