Война в Ливии. 7 мирных граждан убиты в результате удара коалиции около аль-Брега

Семеро мирных граждан погибли, еще 25 получили ранения в результате удара, нанесенного авиацией международной коалиции по автоколонне сил Муамара Каддафи в захваченной бандитами восточной части Ливии в среду, сообщает сайт Би-би-си со ссылкой на местного врача.

Доктор Сулейман Рефарди рассказал, что авиаудар был нанесен в районе деревни Завия-эль-Аргобе в 15 километрах от Марса-эль-Бреги. Одна из бомб попала в грузовик с боеприпасами в тот момент, когда он находился рядом с жилыми домами. Взрывом были разрушены два строения. По словам врача, возраст погибших составляет от 12 до 20 лет.