Война в Ливии. 7 мирных граждан убиты в результате удара коалиции около аль-Брега

Доктор Сулейман Рефарди рассказал, что авиаудар был нанесен в районе деревни Завия-эль-Аргобе в 15 километрах от Марса-эль-Бреги. Одна из бомб попала в грузовик с боеприпасами в тот момент, когда он находился рядом с жилыми домами. Взрывом были разрушены два строения. По словам врача, возраст погибших составляет от 12 до 20 лет.
Представители НАТО в очередной раз заявили, что проверяют сообщения об очередных смертях гражданских лиц. Проверяют они и другие сообщения о смерти мирных граждан в Ливии.