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Военные сотрудничают ради мира

12 марта 2007 10:01
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В Швейцарии начинается рабочая встреча представителей Минобороны Беларуси и Стратегического командования НАТО. Военные ведомства обсудят совместные мероприятия и план евро-атлантического партнерства на 2008 год. В ходе встречи белорусская сторона планирует провести переговоры с представителями НАТО по оказанию помощи в достижении целей партнерства Процесса планирования и оценки сил программы "Партнерство ради мира" и обучению белорусских военнослужащих в рамках этой программы.

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