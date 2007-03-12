Военные сотрудничают ради мира

В Швейцарии начинается рабочая встреча представителей Минобороны Беларуси и Стратегического командования НАТО. Военные ведомства обсудят совместные мероприятия и план евро-атлантического партнерства на 2008 год. В ходе встречи белорусская сторона планирует провести переговоры с представителями НАТО по оказанию помощи в достижении целей партнерства Процесса планирования и оценки сил программы "Партнерство ради мира" и обучению белорусских военнослужащих в рамках этой программы.