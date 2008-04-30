Военное сотрудничество Беларуси и России - приоритет в системе обеспечения национальной безопасности

Об этом сегодня заявил министр обороны Беларуси Леонид Мальцев, принимая с официальным визитом министра обороны России Анатолия Сердюкова.

Сегодня в Минске главы военных ведомств сделали важные шаги по укреплению военного сотрудничества наших стран. Такие встречи уже прочно вошли в практику взаимоотношений наших стран. Два министра двух армий – Беларуси и России, - но интересы и понимание своих задач – едины. Историческая память тоже одна на всех.

Похоже, и будущее предстоит выстраивать вместе. Ситуация вокруг наших границ складывается так, что военной безопасности оба государства вынуждены уделять все больше внимания. Ее ядром по праву может считаться белорусско-российское взаимодействие в военной сфере.

Успешно прошли и недавние учения в рамках тренировки объединенной системы ПВО. К ним привлекли дежурные расчеты зенитных ракетных и радиотехнических войск. В том числе - комплекс радиолокационного дозора и наведения А-50. Сегодня в Минске на уровне военных министерств двух стран одобрили проекты соглашений о совместном техобеспечении и взаимодействии в области радиоэлектронной борьбы. Министр Мальцев отметил, что "встреча прошла в атмосфере полного взаимопонимания". Российская сторона согласилась и подвела итоги:

Другими словами – подготовительный этап завершен. Военные с удовлетворением констатируют - от вопросов правовой базы мы перешли к вопросам прямого обеспечения региональной группировки войск.

