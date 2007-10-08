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Военное положение в мирное время

08 октября 2007 07:54
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В Вооруженных Силах Беларуси начался второй этап командно-штабного учения.

Военные отработают противодействие десантно-диверсионным силам и незаконным вооруженным формированиям. Антитеррористические и контрдиверсионные спецоперации будут проходить при участии подразделений различных войск и формирований. Это ВВС и ПВО, сухопутные войска и территориальной обороны, а также силы и средства МВД, КГБ, Госкомитета погранвойск.

Управление подчиненными войсками начало осуществляться с подвижных командных пунктов. К пограничникам Витебской области присоединились мотострелки и летчики. Им предстоит отразить атаки условного противника. С воздуха их прикроет авиация.

Командно-штабное учение проведет сегодня и МЧС Беларуси. Спасатели отработают выполнение  мероприятий гражданской обороны  при  ведении  военных действий,  а  также взаимодействие  штабов  гражданской обороны с органами военного управления и территориальной обороны. При этом в Витебской,  Гродненской  и Минской областях пройдут учения по ликвидации чрезвычайных ситуаций.

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