Военное положение в мирное время

В Вооруженных Силах Беларуси начался второй этап командно-штабного учения.

Военные отработают противодействие десантно-диверсионным силам и незаконным вооруженным формированиям. Антитеррористические и контрдиверсионные спецоперации будут проходить при участии подразделений различных войск и формирований. Это ВВС и ПВО, сухопутные войска и территориальной обороны, а также силы и средства МВД, КГБ, Госкомитета погранвойск.

Управление подчиненными войсками начало осуществляться с подвижных командных пунктов. К пограничникам Витебской области присоединились мотострелки и летчики. Им предстоит отразить атаки условного противника. С воздуха их прикроет авиация.

Командно-штабное учение проведет сегодня и МЧС Беларуси. Спасатели отработают выполнение мероприятий гражданской обороны при ведении военных действий, а также взаимодействие штабов гражданской обороны с органами военного управления и территориальной обороны. При этом в Витебской, Гродненской и Минской областях пройдут учения по ликвидации чрезвычайных ситуаций.